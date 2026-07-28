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Царьград

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Максим Афанасьев сообщил о повышении уровня воды в Тюмени

Максим Афанасьев сообщил о повышении уровня воды в Тюмени

В Тюмени уровень воды в реке за сутки увеличился до 877 см, превышая опасный порог в 850 см. Глава города Максим Афанасьев предупредил, что в ближайшие дни вода может подняться до 910 см, вызывая беспокойство по поводу возможного затопления.

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