Максим Афанасьев сообщил о повышении уровня воды в Тюмени

В Тюмени уровень воды в реке за сутки увеличился до 877 см, превышая опасный порог в 850 см. Глава города Максим Афанасьев предупредил, что в ближайшие дни вода может подняться до 910 см, вызывая беспокойство по поводу возможного затопления.
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