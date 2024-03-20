В музее истории Адлерского района открывается художественная выставка «От небес до глубин». Выставка посвящена красоте дикой природе, ее ценности и важности сохранения в первозданном виде.
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В музее истории Адлерского района открывается художественная выставка «От небес до глубин». Выставка посвящена красоте дикой природе, ее ценности и важности сохранения в первозданном виде.