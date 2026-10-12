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Аргументы и Факты

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Стоматолог Мирзоян рассказал, когда надо заменить старую пломбу на зубе

Стоматолог Мирзоян рассказал, когда надо заменить старую пломбу на зубе

Отсутствие боли не гарантирует, что зуб под старой пломбой остается здоровым, поскольку под реставрацией может бессимптомно развиваться вторичный кариес.

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