Атака украинского дрона на склад отработавшего ядерного топлива Запорожской АЭС

В районе сухого хранилища отработавшего ядерного топлива (СХОЯТ) Запорожской атомной электростанции (АЭС) зафиксирован инцидент с атакой беспилотного летательного аппарата Вооружённых сил Украины, оснащённого боевым зарядом.
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