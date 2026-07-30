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Регионы России

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Атака украинского дрона на склад отработавшего ядерного топлива Запорожской АЭС

Атака украинского дрона на склад отработавшего ядерного топлива Запорожской АЭС

В районе сухого хранилища отработавшего ядерного топлива (СХОЯТ) Запорожской атомной электростанции (АЭС) зафиксирован инцидент с атакой беспилотного летательного аппарата Вооружённых сил Украины, оснащённого боевым зарядом.

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