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Парламентская газета

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Немкин рассказал об успешном отражении DDOS-атак на ресурсы ЦИК

Немкин рассказал об успешном отражении DDOS-атак на ресурсы ЦИК

Благодаря слаженной работе профильных ведомств и общественников в период выборов Президента России удалось обеспечить безопасное и бесперебойное функционирование технической инфраструктуры Центризбиркома.

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