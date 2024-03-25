Немкин рассказал об успешном отражении DDOS-атак на ресурсы ЦИК

Благодаря слаженной работе профильных ведомств и общественников в период выборов Президента России удалось обеспечить безопасное и бесперебойное функционирование технической инфраструктуры Центризбиркома.
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