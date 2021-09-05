Театр абсурда

7 743 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Олег Гарайс
    Дошло наконец-то, жалко что так медленно.Урок арифметики о...
  • grainvn
    Вместо всего многословия этой статьи - простой и наглядный фото-факт о преемственности и политических предпочтениях г...Как оно было при ...
  • Сергей
    Хочется счастья. ...

Матпомощь военным и силовикам. Правда-правда?

Матпомощь военным и силовикам. Правда-правда?

Анастасия Миронова Читаю про выплаты пенсионерам, военным, полиции и все не могу смириться.

Вернуться к статье
6310
Обсудить
Иван Захава
ВОТ МУТЬ ТО!
Сергей Николаевич
Пенсия в регионах в районе 20 000, блядь посмотреть бы на этого счастливчика, насчет военных кто тебе или твоей половине в армию пойти мешает, так нет, нах нужно, там тяжело, и можно без башки остаться, вывод один а работать не пробовал(а) или тоже нах нужно.
Серж Прологов
Так а я тоже много лет удивляюсь: ну кто мешал скулильщикам поступить военное училище, закончить его, "оттрубить" лет 25-30 без выходных и праздничных там "ГДЕ РОДИНА ПРИКАЖЕТ", потом приехать в "Николанидвора" и жировать на "минус тридцать процентов"? И эта мразь - суть совко-зюгандосрань!
Дмитрий Соловьев
еще скажи что им мешало стать другом президента и стать сейчас олиграхами, да ? работающий человек НЕ должен быть бедным, вот те весь сказ. ты блядь мразь, холуй жуликов
Серж Прологов
Действительно. Что мешало РАБОТАТЬ, а ни скулить? Зап сим: ПШЕЛ НАХУЙ!
Кремлебот Путина
Я не пошёл в военное училище, потому что изначально отдавал себе отчёт: это - не моё и незачем занимать чужое место. А вообще это можно про любого так сказать. Кто мешал всем скулильщикам, оттрубившим 25-30 лет без выходных и праздников, пойти в доменный цех горновым или в шахту забойщиком или на буровую в ХМАО? 8 лет вместо 20 - и пенсию ты заработал, потом работаешь чисто по своему желанию, если оно есть. Только среди них желающих не видно - видимо, тоже кое о чём догадываются про эту "кайфовую" работёнку.
Семен Одесский
И что? Много ты видишь военных жалующихся на благополучие нефтянников?
Серж Прологов
Я тебя не узнаю. Здесь модным стало в канун выборов использовать чужие АВЫ и НИКи. Покажи мне хоть одного военного, который бы завидовал шахтеру, нефтяннику, металлургу? Покажи мне хоть одного шахтера нефтянника, металлурга, который бы работал "там где Родина прикажет" без выходных и праздничных, с рабочим днем "сколько нужно и еще немножко".
Кремлебот Путина
Приходилось общаться. Но общее у всех них одно: кроме бурсы и ...дцати лет службы с невнятными достижениями - и козырять более нечем. Но зато каждый из них - неоценённый гений.
Кремлебот Путина
Нет, я - это я. Никто меня не подменил :) Знаю я военных, которым мяса в миску вечно недокладывают по сравнению с другими. Имел опыт общения. Я работал без выходных и праздников, потому что надо было план по добыче выполнять в одном случае, а в другом - план по отгрузке труб на экспорт. Потому что забей я на этот план - и кто-то из трубящих 25-30 лет без выходных и праздников может не получить премию или 13-ю зарплату за эту свою музыкальную деятельность, ибо денег в казне - нет от слова "совсем". Не заработали им её шахтёры, металлурги, нефтяники и старатели - прям как в 90-е это было.
Серж Прологов
Глупо было бы ожидать что "двойник" сейчас разоткровенничается: "Да я двойник, поэтому мои сегодняшние слова не стыкуются с моими вчерашними словами на 180гр.
Юрий Ded
Эту писаку жаба душит . Как бы то ни было а военные и менты своей жизнью рискуют каждый день .
Александр Воронцов
нарисковали....по миллиардику...
Сергей Николаевич
Ты хоть в армии то служил сирота.
Александр Воронцов
срочнаая 2 года ..капитан запаса...Чернобыль...Армения...а ты ....с-к на ты!
Сергей Николаевич
Охренеть за два года срочной до капитана дорос видимо сильно головой рисковал.
Uri Strukow
Я в запасе до капитана дорос. Три ВУСа и мобпредписание. И что?
Сергей Николаевич
А то что раньше зайцы скромнее были.
Семен Одесский
"в запасе" до капитана? Ты кому пиздИшь, чмо? Еще и "три ВУСа"...
Семен Одесский
А, в принципе чего мы удивляемся? зюгандон, вона, в запасе до полковника дорос. Что из этого? Значит ли это что он ментально, морально и профессионально равен полковнику (всамделишнему)?
Кремлебот Путина
А полковник ментально, морально и профессионально равен всамделишному директору какого-нибудь небольшого (1,5 тыс. человек) предприятия?
Дмитрий Соловьев
военные да, менты - далеко не все, бабушек пинать не есть риск а жаба душит тебя, но не суди по себе о других
Дмитрий Соловьев
а ты, придворный холуй ?
Дмитрий Соловьев
а строитель сибирских городов и срочную не служил, что с того ??
Сергей Николаевич
А ты дебил.
Uri Strukow
Если умный такой, то должен знать, что в советское время до капитана давали военкоматы. А чтобы получить майора надо было служить. У нас на военной кафедре был препод- полкан трижды служивший. Два ВУСа после кафедры и один после сборов. Был и еще один, но на сборы не попал в последний момент.
Александр Воронцов
дю бестолочи так и не дойдет... после срочной - военная кафедра в институте - лейтенант , после года Чернобыля , старший , после Спитака - капитан....все просто ....
Сергей Николаевич
Таких как ты ахвицеров строевые замки на тумбочку ставили дневалить умник, офицер после кафедры что врач с дипломом купленным на барахолке.
Семен Одесский
Дегенератина СЛУЖАТ ОДИН РАЗ. ОДИН! Служат "в кадре" или "в запасе". Но это ОДНА служба. ПШЕЛ НАХУЙ!
Александр Воронцов
ну да ....полазь по блоку Чернобыля годок ,сучёнок, да после со 2 группой поболе1 оставшуюся жизнь....сам то пиздёныш вместо армии поди под мамкиной юбкой отсиделся....если б служил то такие гадости не изрыгал!!!
Сергей Николаевич
.
Сергей Николаевич
Хорек ты ебливый если бы ты действительно служил и рисковал ты бы не написал в своем первом коменте гадость. Ползая год по блоку Чернобыля ну, ну.
Серж Прологов
Действительно. Нашел кого сравнивать.
Серж Прологов
зато он, в самые падлючие, годы, когда авария на аварии творились МЧС возглавлял. Кстати, при совке, Устинов тоже ни дня не служил но это не мешало ему "маршала" получить.
Серж Прологов
да дебил, дебил.
Uri Strukow
Ок, мудила.
Кремлебот Путина
Да примеры живые перед глазами. Когда за тебя всю жизнь думают одни, а делают другие, то таки тут не хочешь, а поверишь в свою гениальность и незаменимость.
Кремлебот Путина
А в 2010 тогда чего у него полстраны сгорело? Вроде и времена в плане подлючести и аварий гораздо лучше стали...
Серж Прологов
"Думают одни - делают другие". УО?
Кремлебот Путина
Ладно, скажу по-другому: всю жизнь за них думают вышестоящие начальники, а делают подчинённые. Остаётся только доложить то, что наверху хотят услышать. Так понятно?
Серж Прологов
Как ни говори, а если УО - то УО. ОФИЦЕР это более чем ТВОРЧЕСКАЯ профессия. это ты , тупица двуличная бездумно "грузило трубы", а офицер РЕШАЛ ЗАДАЧИ (каждый день новые).
Александр Воронцов
все относительно....доля правды есть...
Майер Арманов
Вот и подумайте за кого голосовать. Справедливость может быть только при Новом социализме, движение которого идет на выборы от КПРФ.
Семен Одесский
да, да... на Руси дураков не сеют и не пашут. Их и без того на сто лет вперед запасено.
Дмитрий Соловьев
ты пр тех кто искренне верит Путин и ЕДру после 20 лет обмана ??? ТАКИЕ ЕСТЬ. НО ИХ МАЛО..
Светлана Баттерман
Пошел ты со своей КПРФ знаешь куда? Мне голосовать за тварей типа Бондаренко,который не иожет ответить на вопрос чей мой родной Севастополь? Или за паскуду Рашкина сочувствующего этому выблядку Идраку? У нас в Крыиу на твою КПРФ повальное большинство теперь плевать хотело,обгадились по полной!
Иван Иваныч Иванов
Во, троЛЛ-бандеровец мЫкола кривенКО даёт! сам с собою диалоги ведёт. Эй,пидараз, тебе в психушку надо, на лицо раздвоением личности страдаешь. вали к себе в пЩумерию пЩумер вонючий!
Дмитрий Соловьев
изя абГамович, речь про бедность населения России, если ты не воткнулся сразу, сиди в израиле и не воняй
Семен Одесский
Жлобьё, блядь, совковое!
Сергей
Зависть, автор и ничего больше. А то что военные всю жизнь положили на защиту страны и им тоже не платили в силу всяких причин, это как, а потеря здоровья, скитания по гарнизонам? Вот пускай все эти (маленькие клерки) которые в большинстве своем и в армии то не служили, живут по средствам, без кредитов, как военные, и все будет ОК!
Кремлебот Путина
Вот вспоминаю 90-е и никак не могу до сих пор понять: где, б****, были 2,5 миллиона всех этих "защитников", когда из них даже 50 тыс. жалких не могли собрать всеми правдами и неправдами?!
Дмитрий Соловьев
тупые кремлеботы не поняли про что речь ?? это вполне понятно
Сергей
Умные троли даже рожу на аватарке показать боятся. И правильно, набить могут и скоро......
Анатолий
Прочитал очередного "дайцуна" , это от слова "Дай". Пишет ......В районе 20 000 рублей. Это самая часто встречаемая зарплата в нашей стране. Представьте, что люди, которые ее получают, еще оплачивают жилье, у многих ипотека, автокредиты, дети, в конце концов, на иждивении.......Ведь врёт. Он , что, вёл какой-то подсчёт. Сомневаюсь, что он считать умеет. Вот нашёл время стучать на клаве. Пошёл бы к "богатому" пенсионеру дров нарубил. Если в деревне. Они платят хорошо и с благодарностью. А ещё про сантехников пишет загибающихся. Вот у меня ремонт сейчас делают. Плачу по стандарту в США 8 долларов в час. ТО есть более 500 р в час. Работающие налог не платят. Правда это в городе. Сейчас здесь завоют не пенсионеры. То есть очень бедные завоют. И не знают они, что богатство это их голова и руки и здоровье. Если тебе мало, заработай больше. Почему так много гастарбайтеров у нас? Вот вопрос. В стране, где у большинства работающих, как пишет это бот, зарплата 20 000 р, миллионы приезжих работяг. Эй, плачущий, ответить можете?
Дмитрий Соловьев
сам ты врешь, 20 тыр - реально массовая зарплата особо в глубинке, типа - средний класс ( по Путину ) так что залепись и не вой, холуй ворья, лучше сьезди в глубинке и попробуй там прожить
Анатолий
Вы там по рождению или скрываетесь после рывка на свободу?
Walery
//Кремлебот Путина Сергей// - тебя назначили или сам таким назвался? Неужели на равных с В. Путиным говорить можешь? Если да - ты почему за ЧС прячешься? Например В.В. к имени которого ты себя клеишь на равных запросто с любым россиянином и не только по телефону на ТВ конференциях говорить может!. А ты серый как из\за забора из ЧС сидишь и реплики туповатые кидаешь. У тебя есть логика твоего поведения или ты все по пьяни?
Дмитрий Соловьев
у них у кремлеботов есть своя логика - вопить как в России все прекрасно и что все кто не согласен - совки или хохлы причем вопить только из тырнета
Дмитрий Соловьев
автор, важно другое - эта ПОДАЧКА, разовая, как косточка чтобы проголосовали за ЕДро. особо смешно смотрится на фоне повышения цен, которое КАЖДОМУ жителю России, включая тех кому дали подачку и кому не дали, обойдется НАМНОГО дороже чем 10-15 тыр. думающие поймет что если победят жулики, то их победа обойдется намного дороже каждому
Александр Воронцов
это лежит на поверхности...как то паскудно попахивает...
Walery
Если пахнет по вашему - не берите! Власть старается и многое сделала - чем не довольные? Сегодня Мир на грани качается, не исключено и США могут посыпаться, а могут и конфликты быть - капитализм всегда решал свои проблемы войнами. Для него другого пути нет. И кто сможет устоять в этом качающемся Мире - ваш платошкин... или неужели прозападный скупленный на корню анальный? Хватит! Уже в 91-м ошиблись, теперь с размаху посуду бить не станем (представьте в 91 -м ... президент Е. Примаков!). Но, тогда к сожалению алкашня российская выбрала собутыльника...
Александр Воронцов
ну ёптить!!!!! апять америка виновата!!
Walery
Твой комментарий как анекдот из деревни - у деда не получилось, он и скажи "ну ёптить!!!!! апять америка виновата!!". Бабка сочувственно спрашивает "Как это виновата?". Дед ей отвечает - "А так, при Союзе таких осечек не было...". Вот и вы, Воронцов, о том же и в том же положении... пребываете.

Картина дня

наверх