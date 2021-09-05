Матпомощь военным и силовикам. Правда-правда?

Театр абсурдаБизнес и финансыМатпомощь военным и силовикам. Правда-правда? Анастасия Миронова Читаю про выплаты пенсионерам, военным, полиции и все не могу смириться.Вернуться к статье6310НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьИван ЗахаваВОТ МУТЬ ТО!Сергей НиколаевичПенсия в регионах в районе 20 000, блядь посмотреть бы на этого счастливчика, насчет военных кто тебе или твоей половине в армию пойти мешает, так нет, нах нужно, там тяжело, и можно без башки остаться, вывод один а работать не пробовал(а) или тоже нах нужно.Серж ПрологовТак а я тоже много лет удивляюсь: ну кто мешал скулильщикам поступить военное училище, закончить его, "оттрубить" лет 25-30 без выходных и праздничных там "ГДЕ РОДИНА ПРИКАЖЕТ", потом приехать в "Николанидвора" и жировать на "минус тридцать процентов"? И эта мразь - суть совко-зюгандосрань!Дмитрий Соловьевеще скажи что им мешало стать другом президента и стать сейчас олиграхами, да ? работающий человек НЕ должен быть бедным, вот те весь сказ. ты блядь мразь, холуй жуликовСерж ПрологовДействительно. Что мешало РАБОТАТЬ, а ни скулить? Зап сим: ПШЕЛ НАХУЙ!Кремлебот ПутинаЯ не пошёл в военное училище, потому что изначально отдавал себе отчёт: это - не моё и незачем занимать чужое место. А вообще это можно про любого так сказать. Кто мешал всем скулильщикам, оттрубившим 25-30 лет без выходных и праздников, пойти в доменный цех горновым или в шахту забойщиком или на буровую в ХМАО? 8 лет вместо 20 - и пенсию ты заработал, потом работаешь чисто по своему желанию, если оно есть. Только среди них желающих не видно - видимо, тоже кое о чём догадываются про эту "кайфовую" работёнку.Семен ОдесскийИ что? Много ты видишь военных жалующихся на благополучие нефтянников?Серж ПрологовЯ тебя не узнаю. Здесь модным стало в канун выборов использовать чужие АВЫ и НИКи. Покажи мне хоть одного военного, который бы завидовал шахтеру, нефтяннику, металлургу? Покажи мне хоть одного шахтера нефтянника, металлурга, который бы работал "там где Родина прикажет" без выходных и праздничных, с рабочим днем "сколько нужно и еще немножко".Кремлебот ПутинаПриходилось общаться. Но общее у всех них одно: кроме бурсы и ...дцати лет службы с невнятными достижениями - и козырять более нечем. Но зато каждый из них - неоценённый гений.Кремлебот ПутинаНет, я - это я. Никто меня не подменил :) Знаю я военных, которым мяса в миску вечно недокладывают по сравнению с другими. Имел опыт общения. Я работал без выходных и праздников, потому что надо было план по добыче выполнять в одном случае, а в другом - план по отгрузке труб на экспорт. Потому что забей я на этот план - и кто-то из трубящих 25-30 лет без выходных и праздников может не получить премию или 13-ю зарплату за эту свою музыкальную деятельность, ибо денег в казне - нет от слова "совсем". Не заработали им её шахтёры, металлурги, нефтяники и старатели - прям как в 90-е это было.Серж ПрологовГлупо было бы ожидать что "двойник" сейчас разоткровенничается: "Да я двойник, поэтому мои сегодняшние слова не стыкуются с моими вчерашними словами на 180гр.Юрий DedЭту писаку жаба душит . Как бы то ни было а военные и менты своей жизнью рискуют каждый день .Александр Воронцовнарисковали....по миллиардику...Сергей НиколаевичТы хоть в армии то служил сирота.Александр Воронцовсрочнаая 2 года ..капитан запаса...Чернобыль...Армения...а ты ....с-к на ты!Сергей НиколаевичОхренеть за два года срочной до капитана дорос видимо сильно головой рисковал.USUri StrukowЯ в запасе до капитана дорос. Три ВУСа и мобпредписание. И что?Сергей НиколаевичА то что раньше зайцы скромнее были.Семен Одесский"в запасе" до капитана? Ты кому пиздИшь, чмо? Еще и "три ВУСа"...Семен ОдесскийА, в принципе чего мы удивляемся? зюгандон, вона, в запасе до полковника дорос. Что из этого? Значит ли это что он ментально, морально и профессионально равен полковнику (всамделишнему)?Кремлебот ПутинаА полковник ментально, морально и профессионально равен всамделишному директору какого-нибудь небольшого (1,5 тыс. человек) предприятия?Дмитрий Соловьеввоенные да, менты - далеко не все, бабушек пинать не есть риск а жаба душит тебя, но не суди по себе о другихДмитрий Соловьева ты, придворный холуй ?Дмитрий Соловьева строитель сибирских городов и срочную не служил, что с того ??Сергей НиколаевичА ты дебил.USUri StrukowЕсли умный такой, то должен знать, что в советское время до капитана давали военкоматы. А чтобы получить майора надо было служить. У нас на военной кафедре был препод- полкан трижды служивший. Два ВУСа после кафедры и один после сборов. Был и еще один, но на сборы не попал в последний момент.Александр Воронцовдю бестолочи так и не дойдет... после срочной - военная кафедра в институте - лейтенант , после года Чернобыля , старший , после Спитака - капитан....все просто ....Сергей НиколаевичТаких как ты ахвицеров строевые замки на тумбочку ставили дневалить умник, офицер после кафедры что врач с дипломом купленным на барахолке.Семен ОдесскийДегенератина СЛУЖАТ ОДИН РАЗ. ОДИН! Служат "в кадре" или "в запасе". Но это ОДНА служба. ПШЕЛ НАХУЙ!Александр Воронцовну да ....полазь по блоку Чернобыля годок ,сучёнок, да после со 2 группой поболе1 оставшуюся жизнь....сам то пиздёныш вместо армии поди под мамкиной юбкой отсиделся....если б служил то такие гадости не изрыгал!!!Сергей Николаевич.Сергей НиколаевичХорек ты ебливый если бы ты действительно служил и рисковал ты бы не написал в своем первом коменте гадость. Ползая год по блоку Чернобыля ну, ну.Серж ПрологовДействительно. Нашел кого сравнивать.Серж Прологовзато он, в самые падлючие, годы, когда авария на аварии творились МЧС возглавлял. Кстати, при совке, Устинов тоже ни дня не служил но это не мешало ему "маршала" получить.Серж Прологовда дебил, дебил.USUri StrukowОк, мудила.Кремлебот ПутинаДа примеры живые перед глазами. Когда за тебя всю жизнь думают одни, а делают другие, то таки тут не хочешь, а поверишь в свою гениальность и незаменимость.Кремлебот ПутинаА в 2010 тогда чего у него полстраны сгорело? Вроде и времена в плане подлючести и аварий гораздо лучше стали...Серж Прологов"Думают одни - делают другие". УО?Кремлебот ПутинаЛадно, скажу по-другому: всю жизнь за них думают вышестоящие начальники, а делают подчинённые. Остаётся только доложить то, что наверху хотят услышать. Так понятно?Серж ПрологовКак ни говори, а если УО - то УО. ОФИЦЕР это более чем ТВОРЧЕСКАЯ профессия. это ты , тупица двуличная бездумно "грузило трубы", а офицер РЕШАЛ ЗАДАЧИ (каждый день новые).Александр Воронцоввсе относительно....доля правды есть...Майер АрмановВот и подумайте за кого голосовать. Справедливость может быть только при Новом социализме, движение которого идет на выборы от КПРФ.Семен Одесскийда, да... на Руси дураков не сеют и не пашут. Их и без того на сто лет вперед запасено.Дмитрий Соловьевты пр тех кто искренне верит Путин и ЕДру после 20 лет обмана ??? ТАКИЕ ЕСТЬ. НО ИХ МАЛО..Светлана БаттерманПошел ты со своей КПРФ знаешь куда? Мне голосовать за тварей типа Бондаренко,который не иожет ответить на вопрос чей мой родной Севастополь? Или за паскуду Рашкина сочувствующего этому выблядку Идраку? У нас в Крыиу на твою КПРФ повальное большинство теперь плевать хотело,обгадились по полной!Иван Иваныч ИвановВо, троЛЛ-бандеровец мЫкола кривенКО даёт! сам с собою диалоги ведёт. Эй,пидараз, тебе в психушку надо, на лицо раздвоением личности страдаешь. вали к себе в пЩумерию пЩумер вонючий!Дмитрий Соловьевизя абГамович, речь про бедность населения России, если ты не воткнулся сразу, сиди в израиле и не воняйСемен ОдесскийЖлобьё, блядь, совковое!СергейЗависть, автор и ничего больше. А то что военные всю жизнь положили на защиту страны и им тоже не платили в силу всяких причин, это как, а потеря здоровья, скитания по гарнизонам? Вот пускай все эти (маленькие клерки) которые в большинстве своем и в армии то не служили, живут по средствам, без кредитов, как военные, и все будет ОК!Кремлебот ПутинаВот вспоминаю 90-е и никак не могу до сих пор понять: где, б****, были 2,5 миллиона всех этих "защитников", когда из них даже 50 тыс. жалких не могли собрать всеми правдами и неправдами?!Дмитрий Соловьевтупые кремлеботы не поняли про что речь ?? это вполне понятноСергейУмные троли даже рожу на аватарке показать боятся. И правильно, набить могут и скоро......ААнатолийПрочитал очередного "дайцуна" , это от слова "Дай". Пишет ......В районе 20 000 рублей. Это самая часто встречаемая зарплата в нашей стране. Представьте, что люди, которые ее получают, еще оплачивают жилье, у многих ипотека, автокредиты, дети, в конце концов, на иждивении.......Ведь врёт. Он , что, вёл какой-то подсчёт. Сомневаюсь, что он считать умеет. Вот нашёл время стучать на клаве. Пошёл бы к "богатому" пенсионеру дров нарубил. Если в деревне. Они платят хорошо и с благодарностью. А ещё про сантехников пишет загибающихся. Вот у меня ремонт сейчас делают. Плачу по стандарту в США 8 долларов в час. ТО есть более 500 р в час. Работающие налог не платят. Правда это в городе. Сейчас здесь завоют не пенсионеры. То есть очень бедные завоют. И не знают они, что богатство это их голова и руки и здоровье. Если тебе мало, заработай больше. Почему так много гастарбайтеров у нас? Вот вопрос. В стране, где у большинства работающих, как пишет это бот, зарплата 20 000 р, миллионы приезжих работяг. Эй, плачущий, ответить можете?Дмитрий Соловьевсам ты врешь, 20 тыр - реально массовая зарплата особо в глубинке, типа - средний класс ( по Путину ) так что залепись и не вой, холуй ворья, лучше сьезди в глубинке и попробуй там прожитьААнатолийВы там по рождению или скрываетесь после рывка на свободу?WWalery//Кремлебот Путина Сергей// - тебя назначили или сам таким назвался? Неужели на равных с В. Путиным говорить можешь? Если да - ты почему за ЧС прячешься? Например В.В. к имени которого ты себя клеишь на равных запросто с любым россиянином и не только по телефону на ТВ конференциях говорить может!. А ты серый как из\за забора из ЧС сидишь и реплики туповатые кидаешь. У тебя есть логика твоего поведения или ты все по пьяни?Дмитрий Соловьеву них у кремлеботов есть своя логика - вопить как в России все прекрасно и что все кто не согласен - совки или хохлы причем вопить только из тырнетаДмитрий Соловьевавтор, важно другое - эта ПОДАЧКА, разовая, как косточка чтобы проголосовали за ЕДро. особо смешно смотрится на фоне повышения цен, которое КАЖДОМУ жителю России, включая тех кому дали подачку и кому не дали, обойдется НАМНОГО дороже чем 10-15 тыр. думающие поймет что если победят жулики, то их победа обойдется намного дороже каждомуАлександр Воронцовэто лежит на поверхности...как то паскудно попахивает...WWaleryЕсли пахнет по вашему - не берите! Власть старается и многое сделала - чем не довольные? Сегодня Мир на грани качается, не исключено и США могут посыпаться, а могут и конфликты быть - капитализм всегда решал свои проблемы войнами. Для него другого пути нет. И кто сможет устоять в этом качающемся Мире - ваш платошкин... или неужели прозападный скупленный на корню анальный? Хватит! Уже в 91-м ошиблись, теперь с размаху посуду бить не станем (представьте в 91 -м ... президент Е. Примаков!). Но, тогда к сожалению алкашня российская выбрала собутыльника...Александр Воронцовну ёптить!!!!! апять америка виновата!!WWaleryТвой комментарий как анекдот из деревни - у деда не получилось, он и скажи "ну ёптить!!!!! апять америка виновата!!". Бабка сочувственно спрашивает "Как это виновата?". Дед ей отвечает - "А так, при Союзе таких осечек не было...". Вот и вы, Воронцов, о том же и в том же положении... пребываете.Комментировать
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