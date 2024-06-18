Sky News: Визит Путина в КНДР станет проблемой для Запада

Издание Sky News назвало визит президента России Владимира Путина в КНДР проблемой для Запада. По данным издания, Северная Корея и Россия могут заключить двустороннее соглашение о сотрудничестве в технологической сфере.
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