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Денис Давыдов про «русского Месси»: «Надоело, когда постоянно пишут. Идиотизм, но мне все равно»

Денис Давыдов рассказал, что ему надоело прозвище «русский Месси». – В Медиалиге я играю в свободное время, когда нет тренировок с «Химками».

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