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Чат-бот за 300 рублей или психолог за 5000: может ли ИИ заменить психотерапию

Чат-бот за 300 рублей или психолог за 5000: может ли ИИ заменить психотерапию

Клинический психолог и судебный эксперт Ирина Грекова и основатель сервиса психологической самопомощи на базе ИИ Илья Зиновьев — о том, может ли нейросеть заменить живого терапевта, кто несёт ответственность за клиента в кризисной ситуации и почему люди всё чаще выбирают чат-бот вместо специалиста.

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