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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Лейпциг» за 25 млн евро купит второго бомбардира «Хоффенхайма» Аслани. Форвардом интересовались «Бавария» и «Барса»

Второй бомбардир « Хоффенхайма »  Фисник Аслани переходит в « РБ Лейпциг ». Флориан Плеттенберг утверждает, что «Лейпциг» купит 23-летнего нападающего сборной Косово примерно за 25 миллионов евро и заключит с ним контракт до лета 2031 года.

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