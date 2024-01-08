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Вице-премьер Хуснуллин проверил темпы восстановления Мариуполя (ФОТО)

Вице-премьер Хуснуллин проверил темпы восстановления Мариуполя (ФОТО)

Зампред правительства РФ Марат Хуснуллин совершил рабочую поездку в ДНР. В ходе визита в Республику вице-премьер проверил ход восстановления социальных и жилых объектов, а также темпы реконструкции общественного пространства в Мариуполе.

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