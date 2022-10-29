СМИ США: Евросоюз пытается не допустить переориентации балканских стран на Россию и Китай

Евросоюз пытается не допустить переориентации балканских стран на Россию и Китай. Об этом свидетельствуют поездка главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен по шести государствам региона и решение о предоставлении им крупных финансовых средств.
Евросоюз пытается не допустить переориентации балканских стран на Россию и Китай. Об этом свидетельствуют поездка главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен по шести государствам региона и решение о предоставлении им крупных финансовых средств.
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