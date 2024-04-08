В Стрельне летом появится площадка для выгула собак

На Львовской улице В Петродворцовом районе Петербурга появится еще одна площадка для выгула собак в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».
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