Разговор Путина и Трампа повысил капитализацию рынка РФ на 0,5 трлн рублей

При открытии торговой сессии индекс Мосбиржи составил 3220 пунктов, а после 8:10 достиг нового максимума с мая 2024 года, поднявшись до 3289,64 пункта, что на 2,8% выше уровня закрытия вечерней сессии предыдущего дня.