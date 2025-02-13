Разговор Путина и Трампа повысил капитализацию рынка РФ на 0,5 трлн рублей

При открытии торговой сессии индекс Мосбиржи составил 3220 пунктов, а после 8:10 достиг нового максимума с мая 2024 года, поднявшись до 3289,64 пункта, что на 2,8% выше уровня закрытия вечерней сессии предыдущего дня.
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