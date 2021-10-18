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Дипломат Евстигнеева опровергла сведения о боевых действиях российских инструкторов в ЦАР

Дипломат Евстигнеева опровергла сведения о боевых действиях российских инструкторов в ЦАР

Российские инструкторы в ЦАР занимаются консультативной поддержкой и обучением национальной армии, при этом деятельность отечественных специалистов одобрена Совбезом ООН, заявила заместитель постоянного представителя РФ при ООН Анна Евстигнеева.

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