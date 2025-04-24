Китай
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Китай

5 подписчиков

Китай не собирается снижать интенсивность мер по борьбе с изменением климата -- Си Цзиньпин

Пекин, 23 апреля /Синьхуа/ -- Как бы ни менялась международная обстановка, Китай не снизит интенсивность мер по борьбе с изменением климата, не ослабит усилий по продвижению международного сотрудничества и не прекратит практической деятельности по построению сообщества единой судьбы человечества.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх