Китай не собирается снижать интенсивность мер по борьбе с изменением климата -- Си Цзиньпин

Пекин, 23 апреля /Синьхуа/ -- Как бы ни менялась международная обстановка, Китай не снизит интенсивность мер по борьбе с изменением климата, не ослабит усилий по продвижению международного сотрудничества и не прекратит практической деятельности по построению сообщества единой судьбы человечества.