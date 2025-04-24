Китай не собирается снижать интенсивность мер по борьбе с изменением климата -- Си Цзиньпин

Пекин, 23 апреля /Синьхуа/ -- Как бы ни менялась международная обстановка, Китай не снизит интенсивность мер по борьбе с изменением климата, не ослабит усилий по продвижению международного сотрудничества и не прекратит практической деятельности по построению сообщества единой судьбы человечества.
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