Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Хамить России не надо. Ильхам Алиев совершил главную ошибку - "пасьянс" не сошёлся

Хамить России не надо. Ильхам Алиев совершил главную ошибку - "пасьянс" не сошёлся

Президент Азербайджана Ильхам Алиев совершил главную политическую ошибку. Его "пасьянс" не сошёлся. Потому что, во-первых, хамить России и не следовало начинать.

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