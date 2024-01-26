Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Лубянке будет интересно!

Лубянке будет интересно!

В Москве возбудили дело против главы узбекского землячества. Он сравнил участников СВО с петухами На главу узбекского землячества завели дело за унижающий участников СВО пост В Москве в отношении главы узбекского землячества Баратова возбуждено уголовное дело об экстремизме.

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