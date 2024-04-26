Настоящий размер бактерий

Лучшая серия изображений, наглядно показывающих реальный размер бактерий. Ученые окунули кончик булавки в суспензию бактерий и исследовали ее с помощью сканирующего электронного микроскопа с постепенно увеличивающимся увеличением.
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