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Поезд насмерть сбил велосипедиста в наушниках у станции Сузун

Поезд насмерть сбил велосипедиста в наушниках у станции Сузун

У станции Сузун в Новосибирской области поезд сбил 37-летнего мужчину, сообщила транспортная полиция Сибири.

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