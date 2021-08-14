Мир сошёл с ума! Интересный судебный процесс в Нью-Йорке...

♀♂ Гостиная для друзейМир сошёл с ума! Интересный судебный процесс в Нью-Йорке...Вернуться к статье42НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьфлора файтДебилизм! Мир катится по наклонной...Одиссейотчего же!!!! катятся по наклонной амеры. а у нас пока все ОК! и самое правильное - огородить их высоким забором, как зачумленную зону, и выждать пару-тройку десятилетий, чтоб они там все выгнили и разложились.PLPavel LuspekaevИдиоты какие-то.Натали ДягилеваОбожаю танцующих негров. И поют отлично. А по поводу интимных встреч читала, что у них особые бациллы - или как они там называются в интимной зоне)), и у белой рассы возникают от них разные внутренние неприятности. Тьфу-тьфу - лучше держаться подальше. И это суд доказывает - идите лесом, встречаться и жениться надо на "своих" .Комментировать
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