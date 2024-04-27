Песков: Путин ценит вклад доктора Рошаля в медицину и поздравит его по телефону

Доктор Леонид Рошаль встретил 91-летие. Президент России Владимир Путин направил ему телеграмму, а вскоре позвонит поздравить по телефону, сообщил на брифинге пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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