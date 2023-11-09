В Молдове разрешат отстрел сотен кабанов

В этом охотничьем сезоне, то есть до конца января, планируется отстрелить более 670 кабанов. Проблема в том, что за последний год их количество значительно возросло, а это означает большую опасность распространения чумы свиней.
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