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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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  • Виктор Иващенко
    👍Три зелёных свист...
  • Betahon
    В отличие от России у Батьки остался КГБ, в который он собрал после развала СССР хорошую команду оперативников со все...Три зелёных свист...
  • виктор матвеев
    Путин уже собрал всю кишлачную хиву (СНГ), думаю оправдыватться будет.Мигранты массово ...

Три зелёных свистка, и ЧВК "Вагнер" идут короткой дорогой на Киев: Так выглядит "второй фронт"

Три зелёных свистка, и ЧВК "Вагнер" идут короткой дорогой на Киев: Так выглядит "второй фронт"

Фото: Freepik.com Если уж и обострять риторику, то делать это нужно, руководствуясь реальными планами, а не выкриками с места.

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Комментарии
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Геннадий Гудков
&quot;...Огромное уважение нашим бойцам, которые стоят на защите Российских интересов во многих частях земного шара!..&quot;😍🥰❗
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5 час.
Betahon
В отличие от России у Батьки остался КГБ, в который он собрал после развала СССР хорошую команду оперативников со всех бывших республик, в частности, по линии Первого главка. Хохляцкий Дурында высказал прямую угрозу в отношении Белоруссии, на которую должен последовать чекистский индивидуальный ответ!
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2 час.
ВИ
Виктор Иващенко
👍
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1 час.

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