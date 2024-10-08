Три зелёных свистка, и ЧВК "Вагнер" идут короткой дорогой на Киев: Так выглядит "второй фронт"

Betahon

В отличие от России у Батьки остался КГБ, в который он собрал после развала СССР хорошую команду оперативников со всех бывших республик, в частности, по линии Первого главка. Хохляцкий Дурында высказал прямую угрозу в отношении Белоруссии, на которую должен последовать чекистский индивидуальный ответ!