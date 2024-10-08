Фото: Freepik.com Если уж и обострять риторику, то делать это нужно, руководствуясь реальными планами, а не выкриками с места.
Три зелёных свистка, и ЧВК "Вагнер" идут короткой дорогой на Киев: Так выглядит "второй фронт"
Комментарии
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Геннадий Гудков
"...Огромное уважение нашим бойцам, которые стоят на защите Российских интересов во многих частях земного шара!.."😍🥰❗
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5 час.
Betahon
В отличие от России у Батьки остался КГБ, в который он собрал после развала СССР хорошую команду оперативников со всех бывших республик, в частности, по линии Первого главка. Хохляцкий Дурында высказал прямую угрозу в отношении Белоруссии, на которую должен последовать чекистский индивидуальный ответ!
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2 час.
ВИ
Виктор Иващенко
👍
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1 час.
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