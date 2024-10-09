Алтайский край и еще четыре региона Сибири призвали ввести межрегиональный режим ЧС

Это позволит аграриям добиться федеральной поддержки Губернаторы Алтайского края, Новосибирской, Омской, Томской и Кемеровской областей обратились в Минсельхоз РФ с просьбой о введении режима ЧС межрегионального уровня.
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