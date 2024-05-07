Председатель СК России поручил доложить о ходе расследования уголовного дела о смерти ребенка в Ростовской области

В социальных медиа опубликована информация о том, что в Ростовской области отец умершего в медицинском учреждении малолетнего мальчика обратился в следственные органы с ходатайством о проведении повторной судебно-медицинской экспертизы и дополнительных следственных действий.
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