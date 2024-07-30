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Харрис поддержала удар Израиля по Бейруту

Израильская сторона вправе защищать безопасность еврейского государства от "терроризма" ливанского движения "Хезболла", заявила американский вице-президент и кандидат на должность главы государства в США Камала Харрис.

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