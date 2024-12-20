Губернатор ХМАО Кухарук отменил встречу с депутатами Тюменской облдумы

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Руслан Кухарук, который несколько раз переносил дату своего Послания, перенес и встречу с депутатами Тюменской областной думы, представляющими интересы Югры.
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