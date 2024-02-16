Песков: основная схема проекта ВСМ Москва — Петербург согласована

Детали будущего документа дорабатываются. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил о том, что основная схема проекта высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва — Петербург прошла этап согласования.
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