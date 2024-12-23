Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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  • amtvoskresensk Сорокин
    Интересно, кто принял такое решение? И почему в Думе не обсуждался вопрос? Чем и перед кем абхазы заслужили такое бла...В Госдуме объясни...
  • Владимир Соколов
    вот плюнули  в лицо гражданам России так плюнули, подозреваю за долю малую. почему бы нам не оказать гуманитарную пом...В Госдуме объясни...
  • Сергей Чернов
    Наша дума всё оправдывает за счёт народа .В Госдуме объясни...

1 : 0 в пользу Абхазии

1 : 0 в пользу Абхазии

КВАДРАТУРА  КРУГА Итак, Абхазия «прогнула» Россию. Мы таки будем дарить им электроэнергию просто потому, что им нечем за неё заплатить.

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Комментарии
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В
Владимир
Вопрос. Кто будет за эту э. энергию платить??? Неужели мишустин из своего кармана???
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12 час.
Fvolodya55 Федоров
Бред. Да и зачем присоединять Абхазию к России? Вообще посадить их на шею.
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10 час.
Сергей Алексеев
Пусть платят за электричество мандаринами, бесплатными для России. Всегда найдётся чем платить.
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2 час.

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