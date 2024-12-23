КВАДРАТУРА КРУГА Итак, Абхазия «прогнула» Россию. Мы таки будем дарить им электроэнергию просто потому, что им нечем за неё заплатить.
1 : 0 в пользу Абхазии
Комментарии
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В
Владимир
Вопрос. Кто будет за эту э. энергию платить??? Неужели мишустин из своего кармана???
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12 час.
FФ
Fvolodya55 Федоров
Бред. Да и зачем присоединять Абхазию к России? Вообще посадить их на шею.
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10 час.
Сергей Алексеев
Пусть платят за электричество мандаринами, бесплатными для России. Всегда найдётся чем платить.
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2 час.
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