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Туризм и География

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Сентябрьский судак: как перестроиться с летней рыбалки на осеннюю и не остаться без улова

Сентябрьский судак: как перестроиться с летней рыбалки на осеннюю и не остаться без улова

Каждый год я с нетерпением жду сентября, потому что именно в этом месяце рыбалка на судака превращается из вялого ожидания поклёвки в настоящую охоту.

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