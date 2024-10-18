Отопительный сезон в Астрахани начинается 21 октября

Отопительный сезон в Астрахани официально стартует 21 октября, подтвердили в местной администрации. Жители многоквартирных домов, в которых нет коммунальных счетчиков тепла, будут платить за отопление в течение всего календарного месяца, независимо от того, когда начнется подача тепла.
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