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ТАСС

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Артиллеристы Южной группировки уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ в Дружковке

Артиллеристы Южной группировки уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ в Дружковке

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Расчет буксируемой гаубицы "Гиацинт-Б" 17-й артиллерийской бригады Южной группировки войск уничтожил пункт управления беспилотниками ВСУ в Дружковке.

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