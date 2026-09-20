Артиллеристы Южной группировки уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ в Дружковке

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Расчет буксируемой гаубицы "Гиацинт-Б" 17-й артиллерийской бригады Южной группировки войск уничтожил пункт управления беспилотниками ВСУ в Дружковке.
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