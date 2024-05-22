Мария Багреева: нацпроект сэкономил 1,7 млрд руб. московским строителям

В национальном проекте «Производительность труда» участвует более 80 строительных компаний, в числе которых крупные девелоперы, генеральные подрядчики строительства, производители строительных, инженерно-технических и отделочных материалов.
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