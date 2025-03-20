В Кузбассе после ДТП с машиной скорой помощи скончалась пациентка

В городе Юрга Кемеровской области правоохранители выясняют обстоятельства аварии с участием автомобиля скорой помощи, после которой скончалась пожилая пациентка, сообщает Telegram-канал регионального управления МВД.
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