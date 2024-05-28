ГК ТОЧНО инвестирует в развитие Знаменского микрорайона Краснодара 3,9 млрд рублей

ГК ТОЧНО инвестирует в развитие Знаменского микрорайона Краснодара 3,9 млрд рублейВТБ открыл федеральному девелоперу ТОЧНО (владелец Николай Амосов) кредитную линию в размере 3,9 млрд рублей до 2028 года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии