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«Он сейчас не спортсмен»: Роднина и Губерниев высмеяли Костомарова в очень нелепой форме
Комментарии
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Вячеслав Дегтярев
его всей страной лечат - была врачебная ошибка и по диагнозу и по лечению - вот они и восстанавливают его потому что он в медиапространстве по спорту на виду был, а сколько у нас в стране с такими травмами людей где "лекарям" всё похеру.............- а у них духу не меньше и они хотят полезные обществу а становятся "овощами" и проблемами родственникам......... про соцзащиту не комментируйте всё это на словах. ☝️😎........ и они правы.....
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2 час.
генрих кан
Конечно, и Губерниев, и Роднина спортсмены и медалисты, и в спорте разбираются . Но когда речь идет о Костомарове, то тут нужно вести разговор не о спорте, а о силе духа, которая и позволила ему остаться полноценным человеком. И восхититься его мужеством и терпением. А это, на мой взгляд, более высокие достижения, чем просто у спортсменов.
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2 час.
Владимир Алтайцев
Когда тебя обгаживают такие подонки-русофобы, как Роднина и Хуеберниев, значит, ты прав, Костомаров. Не обращай внимания на подонков. Хотя на твоём месте я бы в суд подал за оскорбления личного достоинства на гражданку США Роднину, редкостную тварь.
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1 мин.
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