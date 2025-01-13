«Он сейчас не спортсмен»: Роднина и Губерниев высмеяли Костомарова в очень нелепой форме

Вячеслав Дегтярев его всей страной лечат - была врачебная ошибка и по диагнозу и по лечению - вот они и восстанавливают его потому что он в медиапространстве по спорту на виду был, а сколько у нас в стране с такими травмами людей где "лекарям" всё похеру.............- а у них духу не меньше и они хотят полезные обществу а становятся "овощами" и проблемами родственникам......... про соцзащиту не комментируйте всё это на словах. ☝️😎........ и они правы.....

генрих кан Конечно, и Губерниев, и Роднина спортсмены и медалисты, и в спорте разбираются . Но когда речь идет о Костомарове, то тут нужно вести разговор не о спорте, а о силе духа, которая и позволила ему остаться полноценным человеком. И восхититься его мужеством и терпением. А это, на мой взгляд, более высокие достижения, чем просто у спортсменов.