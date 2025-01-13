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«Он сейчас не спортсмен»: Роднина и Губерниев высмеяли Костомарова в очень нелепой форме

«Он сейчас не спортсмен»: Роднина и Губерниев высмеяли Костомарова в очень нелепой форме

Avia.pro - СМИ Спортсмены, особенно олимпийские чемпионы, привыкли к накалу страстей — будь то на льду, на стадионе или за шахматной доской.

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Комментарии
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Вячеслав Дегтярев
его всей страной лечат - была врачебная ошибка и по диагнозу и по лечению - вот они и восстанавливают его потому что он в медиапространстве по спорту на виду был, а сколько у нас в стране с такими травмами людей где &quot;лекарям&quot; всё похеру.............- а у них духу не меньше и они хотят полезные обществу а становятся &quot;овощами&quot; и проблемами родственникам......... про соцзащиту не комментируйте всё это на словах. ☝️😎........ и они правы.....
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2 час.
генрих кан
Конечно, и Губерниев, и Роднина спортсмены и медалисты, и в спорте разбираются . Но когда речь идет о Костомарове, то  тут нужно вести разговор не о спорте, а о силе духа, которая и позволила ему остаться полноценным человеком. И восхититься его мужеством и терпением. А это, на мой взгляд, более высокие достижения, чем просто у спортсменов.
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2 час.
Владимир Алтайцев
Когда  тебя  обгаживают такие  подонки-русофобы, как Роднина  и  Хуеберниев, значит, ты  прав, Костомаров. Не обращай  внимания  на  подонков. Хотя  на  твоём  месте  я  бы  в суд подал  за  оскорбления  личного достоинства  на гражданку  США  Роднину, редкостную тварь.
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1 мин.

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