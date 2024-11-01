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Швейцария отказалась кредитовать Украину за счет активов РФ

Швейцария отказалась кредитовать Украину за счет активов РФ

Швейцария не может выделять Украине кредиты за счет заблокированных активов России, так как средства швейцарских финансовых институтов хранятся не в центральных депозитариях ценных бумаг, а депонируются в коммерческих банках в виде ликвидных средств.

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