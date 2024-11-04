Наш потерянный мир
ГлавнаяНовые темы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Наш потерянный мир

34 281 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Надежда
    Видимо, не слышала эта жирная свинья русскую поговорку: "Кто к нам с мечом придет..."!В США скорбят: ам...
  • Надежда
    Стали поедать пауки в банке друг друга, что наблюдать очень даже приятствено...)☺️«Втягивает нас в ...
  • Лидия
    600 тысяч за Польшу погибло в Отечественную войну, а в войне 1919-1921 годах сколько они погубили пленных красноармей...«Втягивает нас в ...

Система «Купол Донбасса» сбила почти 100 целей ВСУ за неделю

Система «Купол Донбасса» сбила почти 100 целей ВСУ за неделю

За минувшую неделю российские специалисты сорвали 96 атак ВСУ с воздуха. Уточняется, что в перехвате целей противника задействовали «Купол Донбасса» - систему защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх