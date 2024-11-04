Система «Купол Донбасса» сбила почти 100 целей ВСУ за неделю

За минувшую неделю российские специалисты сорвали 96 атак ВСУ с воздуха. Уточняется, что в перехвате целей противника задействовали «Купол Донбасса» - систему защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы.
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