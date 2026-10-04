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Утильсбор для некоторых иномарок в России может достигнуть 5,8 млн рублей

Утильсбор для некоторых иномарок в России может достигнуть 5,8 млн рублей

Наиболее заметными последствия индексации могут оказаться для рынка мощных иномарок Фото: "Топор.

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