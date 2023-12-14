Росимущество пытается передать бомбоубежища пермским властям

Все убежища находятся в ужасном состоянии.Территориальное управление Росимущества предлагает муниципалитетам Пермского края принять на баланс территорий десятки бомбоубежищ, многие из которых находятся в аварийном состоянии.
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