Клещи, снятые с омичей, заражены боррелиями, вирусом клещевого энцефалита и моноцитарного эрлихиоза человека.
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Клещи, снятые с омичей, заражены боррелиями, вирусом клещевого энцефалита и моноцитарного эрлихиоза человека.