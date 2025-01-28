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28.01.25==Лукашенко с «Орешником» — это кошмар для Европы, особенно для Польши, про Литву и говорить нечего

28.01.25==Лукашенко с «Орешником» — это кошмар для Европы, особенно для Польши, про Литву и говорить нечего

 Батька не говорил о конкретных целях новой русской ракеты, но ясно, что они расположены у соседей Белоруссии Константин Ольшанский 4916 На фото: президент Белоруссии Александр Лукашенко ( Беларусь находится на грани размещения недавно разработанного российского ракетного комплекса «Орешник» вблизи границы со Смоленской областью России.

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