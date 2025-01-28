Батька не говорил о конкретных целях новой русской ракеты, но ясно, что они расположены у соседей Белоруссии Константин Ольшанский 4916 На фото: президент Белоруссии Александр Лукашенко ( Беларусь находится на грани размещения недавно разработанного российского ракетного комплекса «Орешник» вблизи границы со Смоленской областью России.