Батька не говорил о конкретных целях новой русской ракеты, но ясно, что они расположены у соседей Белоруссии Константин Ольшанский 4916 На фото: президент Белоруссии Александр Лукашенко ( Беларусь находится на грани размещения недавно разработанного российского ракетного комплекса «Орешник» вблизи границы со Смоленской областью России.
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