Сидеть все время у телевизора или сидеть в офисе – что для мозга вреднее?

Американские эпидемиологи проанализировали данные более чем 1700 пожилых людей, за которыми наблюдали на протяжении 22 лет, и показали, что сидячий образ жизни влияет на структуру мозга по-разному в зависимости от того, чем именно человек был занят.
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