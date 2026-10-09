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Армия США испытала навигацию без GPS в гиперзвуковом полете

Армия США испытала навигацию без GPS в гиперзвуковом полете

«Технологии для работы в условиях отсутствия сигнала GPS — это, пожалуй, один из самых серьезных пробелов в возможностях объединенных сил», — признал Мэтт Эллиотт, директор подразделения систем вооружения и навигации компании General Dynamics Mission Systems (GDMS).

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