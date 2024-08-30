Военнослужащие армейского корпуса ВВО на Сахалине прошли курсы по тактической медицине

В ходе занятий на полигоне «Троицкий» военнослужащие на специально подготовленной площадке отрабатывают наложение кровоостанавливающих жгутов, а также способы эвакуации под огнем условного противника и проведение экстренной лекарственной терапии.
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