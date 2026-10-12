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Zero Hedge

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Netflix Reportedly Readies First Major Layoffs Since 2022, Cutting 5% Of Staff With Shares Down 42% In A Year

Netflix Reportedly Readies First Major Layoffs Since 2022, Cutting 5% Of Staff With Shares Down 42% In A Year

Netflix Reportedly Readies First Major Layoffs Since 2022, Cutting 5% Of Staff With Shares Down 42% In A Year Continued wokeness does not seem to be working out well for Netflix, which is planning to cut about 5% of its workforce, with an announcement expected as early as next week, Puck News reported Friday, citing people familiar with the matter.

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