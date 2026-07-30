Belgee X50+ стал двухсоттысячным: секрет популярности белорусского автопрома

Бренд Belgee официально перешагнул производственный рубеж в 200 000 машин.Юбилейным экземпляром стал кроссовер X50+ в цвете «синий металлик» и топ-версии Prestige – его собрали на заводе «Белджи» в конце июля.
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