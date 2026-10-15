Будет и беспроводная зарядка, а кадровая частота составит 185 Гц Сразу два источника сегодня раскрыли характеристики будущего смартфона Honor Win 2, причем один источник официальный — глобальный директор по маркетингу Honor Гуань Хайтао.
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