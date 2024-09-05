Россия показывает Абхазии кто есть кто

Модест

Кто девушку ужинает, тот её и танцует. Если девушка на танцует, то нафиг её ужинать. Население этой гордой республики по численности сопоставимо с населением города Армавир, а площадь как у Адыгеи. Так что для России это невеликая потеря, если эти бездельники взбрыкнут. Грузины только обрадуются.