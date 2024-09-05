Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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  • Анатолий Юрасов
    Почему в состав России не входят, - добровольно?!Россия показывает...
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Россия показывает Абхазии кто есть кто

Россия показывает Абхазии кто есть кто

Классические игры в независимость всегда приводят к одному-единственному итогу. Совершенно марионеточное и несостоятельное государство, возомнившее себя значимым, суверенным и независимым в обязательном порядке очень больно получает по носу.

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Комментарии
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Модест
Кто девушку ужинает, тот её и танцует. Если девушка на танцует, то нафиг её ужинать. Население этой гордой республики по численности сопоставимо с населением города Армавир, а площадь как у Адыгеи. Так что для России это невеликая потеря, если эти бездельники взбрыкнут. Грузины только обрадуются.
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12 час.
Ural Karahanow
А почему грузины абхазов недолюбливают? Теперь догадываюсь.
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10 час.
Анатолий Юрасов
Почему в состав России не входят, - добровольно?!
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1 час.

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